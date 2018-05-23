В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили законопроекты, направленные на привлечение в регион высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения.

В частности, речь шла о дополнительных мерах соцподдержки в виде трёх компенсационных выплат в течение трёх лет медработникам, которые впервые заключили трудовой договор с лечебными учреждениями региона либо покинувшие Мурманскую область более пяти лет назад и вновь вернувшиеся в регион. В законопроекте определены условия предоставления мер соцподдержки и порядок выплат.

Также обсуждался проект закона о единовременной социальной выплате отдельным категориям медработников на приобретение или строительство жилого помещения. Надежда Максимова отметила, что в областную Думу закон о «медицинской ипотеке» внесён впервые.

«Область готова взять на себя обязательства по компенсации медицинским работникам первого взноса по ипотечному кредиту. Это рамочный закон, предполагающий дополнительный способ привлечения врачей узких специальностей. Я считаю, это благое дело. Улучшить жильные условия смогут семьи медработников, в которых очень нуждается наша область», – подчеркнула депутат.

Парламентарии решили поддержать эти законопроекты в первом чтении.

Также обсуждались изменения в областной закон о прожиточном минимуме. Они разработаны с целью сохранения достигнутого уровня соцподдержки населения в случае снижении величины прожиточного минимума, который устанавливается ежеквартально в соответствии с федеральным законодательством.

«К сожалению, практика показывает, что порядок расчёта прожиточного минимума, который у нас определён, может ухудшить положение малоимущих граждан. Чтобы этого не произошло, мы даём право правительству региона принять решение о сохранении прежней величины, чтобы избежать снижения уровня соцподдержки»,– отметила Надежда Максимова.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.