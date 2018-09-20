Область готова взять на себя обязательства по сохранению льгот и компенсаций для жителей региона старшего возраста - Надежда Максимова

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили законопроекты, направленные на сохранение мер социальной поддержки граждан старшего возраста на переходный период.

В частности, речь шла об установлении права на меры соцподдержки для ветеранов труда федерального и регионального уровня по достижении мужчинами возраста 55 лет и женщинами – 50 лет при условии, что размер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной областным правительством для трудоспособного населения.

Также предлагается внести изменения в ряд региональных законов, которые касаются сохранения льгот для лиц предпенсионного возраста, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Кроме того остаётся неизменным право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт граждан старше 70 лет при условии проживания с ними родственников предпенсионного возраста.

Надежда Максимова обратила внимание, что инициативы депутатов связаны с необходимостью исполнения предложения Президента России о сохранении мер соцподдержки гражданам, не достигшим пенсионного возраста, устанавливаемого федеральным законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

- Область готова взять на себя обязательства по сохранению льгот и компенсаций для жителей региона старшего возраста. Разработан пакет изменений в региональное законодательство, который касается этой категории граждан, – подчеркнула депутат.

Парламентарии решили поддержать эти законопроекты и рекомендовать Думе принять их в первом чтении.