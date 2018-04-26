Областная библиотека начинает цикл военно-патриотических мероприятий в рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта»

26 апреля в 14.00 в областной научной библиотеке открывается цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны, в рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки).



В рамках мероприятия будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота.



Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии. Главным лицом первой встречи проекта станет Герой Советского Союза, летчик Петр Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 г. и ставший после гибели Бориса Сафонова самым молодым командиром истребительного полка. За 22 месяца войны Сгибнев совершил 318 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 19 самолетов противника. Петр Сгибнев погиб 3 мая 1943 года, похоронен в городе Североморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст героя установлен на Аллее героев-авиаторов Военно-морского музея Северного флота в поселке Сафоново.



Участники мероприятия познакомятся с героической биографией Петра Сгибнева, увидят кинохронику военных лет, в исполнении актеров областного театра кукол будут прочитаны фронтовые письма.