Областная детская библиотека приглашает юных мурманчан провести лето с книгой

6 июня в 11.00 на открытой площадке перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится открытие областных летних чтений «Лето с книгой – 2017». Это традиционный праздник, организуемый библиотекой в самом начале продолжительных летних каникул. Дети, посещающие оздоровительные лагеря отдыха в Мурманске, читатели библиотеки станут участниками веселого красочного действия.

Всех собравшихся ждёт приветствие с открытием чтений и, конечно же, читательский хоровод под любимые песни детворы. Кульминацией праздника станет запуск в небо большого воздушного шара с логотипом чтений и фейерверком шаров.

Продолжится праздник в отделах библиотеки, где ребята станут участниками занимательных, познавательных часов, премьер выставок и книг, виртуальных экскурсий и игр.