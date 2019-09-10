Областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса

В правительстве Мурманской области состоялось заседание региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Всего на региональный этап конкурса было подано 10 заявок в четырёх номинациях.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой стала лауреатом регионального этапа конкурса и выдвигается на участие в федеральном этапе. Для участия в конкурсе была подана заявка с практикой «Фестиваль читающих семей». На заседании региональной комиссии конкурса практику представляли директор библиотеки Наталья Феклистова и ведущий библиотекарь Отдела электронных ресурсов Елена Славнова.

Фестивали читающих семей в библиотеке очень полюбились читателям, ведь это всегда праздник, значительное событие в жизни города, которое удается сделать ярким и запоминающимся с помощью многочисленных партнеров библиотеки. Проблема, которую призвана решить данная практика – это привлечение новых партнеров в учреждение, расширение спектра оказываемых услуг, привлечение новых пользователей, позиционирование библиотеки, как «третьего места». Данная практика помогает пользователям не только с пользой провести время, но и открыть новые возможности и ориентиры для проведения досуга, поиска вариантов дополнительного образования детей и подростков, реализации своих возможностей и раскрытия талантов.

Коллектив библиотеки очень надеется, что предложенная практика заинтересует участников конкурса из других регионов и будет внедрена ими в своих учреждениях. Ну и, конечно, надеется на победу в дальнейших этапах конкурса.