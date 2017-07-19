Областная детско-юношеская библиотека познакомит школьников с миром кошачьих

20 июля в 10.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8 состоится медиапрезентация «Наши мурлыки».

На мероприятии школьники познакомятся с интересными фактами о котах: узнают, как называются усы и брови котов, для чего служат котам подушечки на лапках, как выглядит вблизи кошачий язычок и для чего он нужен. Юные читатели услышат легенды Древнего Египта о богине Бастет, японскую легенду о коте, который стал прообразом игрушки Манеки-Неко, скандинавскую легенду о богине Фрее.

В завершение встречи ребята примут участие в мультвикторине про кошек и посмеются над забавными проделками мурлык из видеоролика.