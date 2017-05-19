Областная детско-юношеская библиотека познакомит своих читателей с творчеством норвежского писателя Турбьерна Эгнера

22 мая в 11.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает в удивительную сказочную страну Эгнерлэнд, которую создал на страницах своих книг детский норвежский писатель Турбьерн Эгнер.

Именно 105-летию со дня рождения сказочника будет посвящён традиционный литературно-музыкальный праздник, приуроченный ко Дню Конституции Королевства Норвегия, который пройдёт в актовом зале библиотеки.

Гости мероприятия, второклассники школы № 53, коррекционной школы № 3 и все желающие, встретятся со сказочными героями Эгнера: коварными троллями-сладкоежками Кариусом и Бактериусом.

Дети узнают о сказках писателя, увидят выступления юных артистов города Мурманска и Мурманской области, поиграют в подвижные игры, послушают стихи на норвежском языке и саамский йойк.

Эгнерлэнд в этот день посетит консул Генерального консульства Королевства Норвегия в городе Мурманске Йорген Холтен.