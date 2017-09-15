Мурманская область. Арктика15.09.17 07:35
Областная детско-юношеская библиотека приглашает маленьких мурманчан и их родителей на семейный праздник «Дом, который построил Маршак!»
17 сентября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится семейный праздник «Дом, который построил Маршак!».
Дошкольники и их родители отправятся в волшебную страну стихов Самуила Яковлевича Маршака. Всех гостей ждут литературные игры и викторины, веселые конкурсы, стихосушка и творческая мастерская.
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