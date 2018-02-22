Областная детско-юношеская библиотека приглашает мурманчан на День открытых дверей «В библиотеку всей семьей»

25 февраля в Мурманской детско-юношеской библиотеке состоится День открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.

Специалисты всех отделов детско-юношеской библиотеки предложат гостям принять участие в комплексе занятий и развлечений для всей семьи от младших дошкольников до учащихся, студентов, родителей, бабушек и дедушек.

Пройдут семейные конкурсы, многочисленные мастер-классы, фитнес-занятия, викторины. Состоятся знакомство с роботом «Деревяка», школа компьютерной графики, семейные праздники и концерты.