Областная детско-юношеская библиотека приглашает принять участие в акции «Читаем Пушкина вместе»

6 июня в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится акция «Читаем Пушкина вместе». Акция приурочена к Пушкинскому дню России и Дню русского языка. Акция призвана способствовать привлечению большего числа детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина.

В рамках акции в библиотеке пройдут громкие чтения произведений великого русского поэта, театрализованные представления, викторины и литературные часы, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Акция проходит одновременно во многих регионах России. В Мурманской области в акции участвуют муниципальные библиотеки, организуя литературные мероприятия для детей и взрослых.

Начало акции - в 11.00.

В этот же день на площади перед областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится квест-игра «Читаем Пушкина на Пушкинской».

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости и жители города Мурманска примут участие в веселой, интересной и познавательной программе.

Участников ждет путешествие по различным игровым станциям, где они смогут не только вспомнить и прочитать стихи и сказки А.С. Пушкина, но и проверить свои знания, ответив на вопросы о жизни и творчестве Александра Сергеевича, разгадать кроссворд, а юные мурманчане создадут общий рисунок на асфальте.

Начало мероприятия - в 11.00.