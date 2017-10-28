Областная детско-юношеская библиотека приглашает юных мурманчан на утренник «Едино государство, когда един народ»

31 октября в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, актовый зал) состоится утренник для учащихся начальной школы «Едино государство, когда един народ».

В ходе беседы на фоне красочной электронной презентации маленькие граждане узнают об истории праздника Дня народного единства и героях Смутного времени. При помощи анимационных фильмов школьники совершат путешествие в далёкое прошлое России, а также примут участие в фольклорной викторине, конкурсе смекалки «Защитники Руси» и подвижной игре «Богатыри».