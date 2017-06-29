Областная дума приняла закон об исполнении областного бюджета за 2016 год, но с рекомендациями

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» принят в окончательной редакции. Утверждён соответствующий отчёт, его ключевые параметры: доходы – 57558694,4 тысячи рублей, расходы – 53825817,7 тысячи рублей, профицит – 3732876,7 тысячи рублей.

По результатам рассмотрения законопроекта дума адресовала правительству Мурманской области ряд предложений. В частности, исполнительной власти рекомендовано обратить внимание на сокращение бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности. Кроме этого, при формировании областного бюджета на 2018 год следует рассмотреть возможность распределения межбюджетных трансфертов, представляемых из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, до уровня поселений, входящих в состав муниципальных районов (городских округов) Мурманской области.

В проект бюджета следующего года предложено заложить средства на приобретение жилья для привлекаемых в регион врачей.