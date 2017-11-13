Областная молодёжная акция «Живи ярко» пройдёт в п.Мурмаши

15 ноября в Доме культуры «Мурмаши» пройдёт областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!». Участников встречи ждет ток-шоу «Мода на здоровье в современном мире», интерактивная игра «Знай свой край!», танцевальный флеш-моб «Круче всех!», а также встреча с активной молодежью Заполярья, которая расскажет о волонтерском движении и творческих инициативах.

Молодёжная акция, организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в Мурманской области проводится уже третий год. В этом году творческая команда акции уже побывала в г. Оленегорске и г. Коле. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечения в творческую среду и создания условий для их самовыражения.