Областная научная библиотека приглашает мурманчан на «День изобретений», посвященный Дню рационализатора и изобретателя

24 июня в 10.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится «День изобретений», посвященный Дню рационализатора и изобретателя.

Мурманчане познакомятся с самыми интересными научными и научно-популярными книгами и журналами из фонда библиотеки, примут участие в играх и викторинах, посвященных истории изобретений, без которых сложно представить жизнь в XXI веке, и увидят раритеты компьютерной техники. В рамках экскурсии по ретро-выставке «Звуки музыки или Эволюция проигрывателей» посетители познакомятся с музыкальными носителями разных эпох (патефоном и кассетным магнитофоном), а также совершат небольшое путешествие по фонду грамзаписей библиотеки. Музей занимательных наук «Фокус» проведёт мастер-классы и необычные экскурсии.

В течение всего дня в зале электронных ресурсов будет демонстрироваться детский научно-популярный киножурнал «Хочу все знать!».

Немало сюрпризов приготовила для посетителей библиотеки и кофейня «Ботаник». Все желающие узнают историю самого вкусного изобретения человечества – мороженого, а также смогут принять участие в мастер-классе по созданию этого лакомства и придумать свои оригинальные сочетания топингов и сиропов.