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Мурманская область. Арктика03.07.17 08:57

Областная научная библиотека приглашает мурманчан на презентацию книги Валентины Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского пароходства»

5 июля в 17 часов в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Валентины Кареповой «Ядерный круиз в историю Мурманского морского пароходства».

Валентина Карепова - краевед, журналист,общественный деятель, лауреат общественной премии имени В.С. Маслова. Более 15 лет она была ответственным секретарем Мурманской городской общественной организации «Ассоциация исследователей Арктики», более 40 лет бессменной хранительницей музея истории Мурманского морского пароходства. В 2014 году вышла в свет книга Валентины Кареповой «На румбе - Арктика», посвященная 75-летию Мурманского морского пароходства, компании, которой она отдала почти 40 лет жизни.

В новой книге Валентина Карепова рассказывает о роли Мурманского морского пароходства в развитии атомного флота России, о победах ледоколов в освоении Северного морского пути. Впервые проводится исследование вклада пароходства в сохранение российского атомного ледокольного флота в условиях напряженной экономической ситуации 1990-х годов.

Автор, в прошлом работник пароходства, нередко была участником подготовки ледоколов к выходу в исторические экспедиции в Арктику, поэтому книга подготовлена на базе личных наблюдений, а также рассказов ветеранов – участников арктических рейсов.

В преддверии 40-летия со дня похода атомохода «Арктика» на Северный полюс книга будет актуальна и интересна не только ветеранам и работникам ОАО «Мурманское морское пароходство», но и широкому кругу читателей.

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