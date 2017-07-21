Областная научная библиотека приглашает мурманчан на встречи у патефона

Областная научная библиотека начинает цикл литературно-музыкальных вечеров «Встречи у патефона». Первая встреча состоится завтра, в субботу, в 15.00.

Участники встречи узнают об истории звукозаписи, познакомятся с экспонатами интерактивной выставки «По волне моей памяти» и наиболее интересными патефонными и виниловыми пластинками. Во второй части вечера прозвучат произведения Баха, Рахманинова, Свиридова, Балакирева и других композиторов в исполнении студентки Петрозаводской государственной консерватории Анны Мень (фортепиано). Будет работать выставка нот и грампластинок из фонда Мурманской областной научной библиотеки.