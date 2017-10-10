Областная научная библиотека приглашает мурманчан на встречу с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге

12 октября в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, фестивальный зал) состоится встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге.

Встреча, организованная Мурманской областной научной библиотекой, пройдет в рамках Российско-норвежского регионального форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк.

Трюде Тейге является автором детективных произведений и исторических романов. Более 20 лет она работала в крупных норвежских телекомпаниях в качестве ведущей ежедневной программы новостей, дебатов и собственного ток-шоу, став одним из самых успешных сотрудников. Как писатель Трюде дебютировала в 2002 году. Все произведения Т. Тейге основываются на собственном опыте, подлинных событиях и семейных историях. Большую популярность завоевали криминальные романы Тейге с главной героиней - тележурналисткой Кайсой Корен.

На встрече писательница представит книгу «Девушка, переставшая говорить», переведенную на русский язык. Несмотря на то, что роман принадлежит к детективному жанру, Трюде Тейге поднимает злободневную проблему - насилие в семье. Шокирующая завязка и динамичный сюжет держат читателей в напряжении от начала и до конца.