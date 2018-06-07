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Мурманская область. Арктика07.06.18 13:32

Областная научная библиотека проводит презентацию электронной коллекции «Мурман – край российский», посвященной 80-летию Мурманской области

8 июня в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация электронной коллекции «Мурман – край российский», посвященной 80-летию Мурманской области. Областная научная библиотека продолжает работу по оцифровке изданий для электронной библиотеки «Кольский Север». К 80-летию Мурманской области библиотека подготовила новую электронную коллекцию «Мурман – край российский».

В новой коллекции собраны материалы по истории области в целом, документы об административно-территориальном устройстве, экономическом, социальном и культурном развитии, издания о городах и районах Мурманской области. Это как вошедшие в «золотой» фонд кольского краеведения книги А.А. Киселёва, В.В. Дранишникова, П.В. Федорова, М.В. Орешеты, В.С. Белоусова, так и изданные малым тиражом справочники, информационно-библиографические дайджесты, путеводители, сборники воспоминаний. Своего рода летописью Мурманской области за треть века – с 1977 до 2007 год – стала книга одного из старейших журналистов Кольского полуострова, собственного корреспондента ТАСС по Мурманской области Василия Белоусова «Мурман строкою ТАСС: что было – то было» (Мурманск, 2008).

В мероприятии примут участие специалисты Государственного архива Мурманской области, Мурманского областного краеведческого музея, представители региональных отделений Русского географического общества, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Мурманского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей», Мурманской областной общественной организации «Союз писателей России».

Участники встречи обсудят перспективы совместной работы по развитию электронной библиотеки «Кольский Север» и формированию коллекции «Мурман – край российский».

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