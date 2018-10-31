Областному Минздраву поручено оперативно проработать вопрос возможности предоставления социальных услуг по зубопротезированию в частных медклиниках

Губернатор Марина Ковтун поручила министерству здравоохранения Мурманской области оперативно проработать вопрос возможности предоставления социальных услуг по зубопротезированию в том числе в частных медклиниках. С такой просьбой к главе региона обратились члены Координационного совета по делам ветеранов при Губернаторе Мурманской области на сегодняшнем заседании.

Отдельные категории жителей Мурманской области, в первую очередь ветераны, имеют право воспользоваться социальной услугой по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, оплата соответствующих расходов производится за счет средств регионального бюджета. Как отметил в своём докладе первый заместитель министра здравоохранения региона Эдуард Гончаров, в 2017 году этой услугой воспользовались более 12 тысяч северян на общую сумму порядка 140 млн рублей. План 2018 года пока исполнен лишь на 54%. Как одну из основных проблем оказания зубопротезной помощи Эдуард Гончаров выделил дефицит кадров стоматологов-ортопедов и зубных техников. По словам замминистра, сегодня обеспечение кадрами медицинских организаций затруднено тем, что в соответствии с новыми нормативными документами целевая подготовка по специальности «стоматология ортопедическая» не предусмотрена. Однако системная работа правительства Мурманской области по привлечению медиков на работу в регион позволяет сохранять численность кадрового состава на имеющемся уровне. Только в 2018 году на работу принято четыре зубных техника, на конец года запланирована переподготовка двух стоматологов на стоматологов-ортопедов, рассказал Эдуард Гончаров.

При этом, подчеркнула губернатор Марина Ковтун, востребованность социальной услуги по зубопротезированию крайне высока, в бюджете на следующий год на эти цели заложено свыше 153 млн рублей. Глава региона поручила Минздраву оценить полную потребность в услугах зубопротезирования отдельных категорий граждан области и оперативно проработать вопрос возможности предоставления социальных услуг по зубопротезированию в частных медклиниках.