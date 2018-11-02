Областной бюджет на 2019-2021 годы сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики Мурманской области, прогнозом социально-экономического развития региона на среднесрочный период, бюджетным прогнозом Мурманской области на долгосрочный период, на основе 30 государственных региональных программ.

Доходы спланированы в объёме 60,8 млрд рублей на 2019 год и 62,0 и 63,8 млрд рублей на 2020 и 2021 годы, соответственно. Расходы сформированы в объеме 60,0 млрд рублей на 2019 год и 62,2 и 64,1 млрд рублей на 2020 и 2021 годы, соответственно.

В соответствии с условиями соглашений, заключенных с Минфином России, бюджет на 2019 год запланирован с профицитом в сумме 797,0 млн рублей, на 2020 и 2021 годы – с дефицитом 162,5 млн рублей и 322,6 млн рублей соответственно.

Областной бюджет в очередном году по-прежнему сохранит социальную направленность, 47724,3 млн рублей, или 79,5% от общего объёма расходов бюджета на 2019 год будут направлены на социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и кинематографию и финансовую поддержку муниципальных образований.

Основные параметры областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были одобрены на заседании правительства Мурманской области 17 октября текущего года.

На заседании Общественной палаты Мурманской области проект бюджета был рассмотрен 23 октября текущего года. По итогам проведения экспертизы Общественная палата Мурманской области рекомендовала Мурманской областной Думе принять к рассмотрению проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».