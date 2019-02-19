Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик» объединил 60 талантов со всего региона

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». В конкурсе приняли участие более 60 исполнителей авторской песни со всего региона. Своим бесценным опытом с молодыми бардами на мастера – классах поделились члены жюри: Александр Макаренков (г. Москва), Любовь Сердечная (г. Смоленск), Евгений Шишкин, Ирина Окорочкова и Олег Сюсюра (г. Мурманск).

В рамках фестиваля состоялись конкурсные прослушивания участников. Члены жюри оценивали исполнительское мастерство юных музыкантов, уровень (технику) владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

По результатам прослушивания призовые места распределились следующим образом: в номинации «Автор-исполнитель» дипломами награждены Алина Хорохорина (объединение авторской песни «Реут», г. Оленегорск) и Вера Кучина (КСП «Возрождение», г. Полярные зори). В номинации «Исполнитель» дипломантами стали Милена Болотова (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск), Ярослав Хисматулин (КСП «Союз друзей, с.Тулома), Евгения Синельникова (народный коллектив самодеятельной песни «Бухта надежд», г. Североморск), Елизавета Елецкая (народный коллектив самодеятельной песни «Бухта надежд», г. Североморск), а звание Лауреата в данной номинации присвоили Даше Кокиной (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск). Диплом в номинации «Поэтическая» вручили Евгении Синельниковой (народный коллектив самодеятельной песни «Бухта надежд», г. Североморск), лауреатом стала Полина Николаева (КСП «Ника», г. Гаджиево). Филипп Кожевников (клуб авторской песне «Пять углов», г. Мурманск) получил диплом в номинации «Исполнитель. Младшая группа», а лауреатом стал Иван Сухоруков (КСП «Ника», г. Гаджиево). В номинации «Ансамбль. Младшая группа» дипломом лауреата награжден ансамбль «Веселинка» (детский сад №1 8 п. Мурмаши). Специальная номинация, посвященная 75-летию разгрома немецко - фашистких захватчиков в Заполярье вручена Ивану Сухорукову (КСП «Ника», г. Гаджиево) и ансамблю «Бухта надежд» (г. Североморск). В номинации «Ансамбль» дипломантами стали: дуэт Заворитная Мария, Болотова Милена (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск) и трио «Роза ветров» ((Градусов Илья, Каминский Артём, Березовский Артём, г. Мончегорск), лауреатами в данной номинации стало трио «Новые звёзды» (Гордеева Евдокия, Пашнева Дарья, Дубинец Софья). Лучшим дебютом фестиваля стала Одинокова Елена (народный коллектив самодеятельной песни «Бухта надежд», г. Североморск).

В рамках фестиваля прошёл детско-юношеского областной конкурс флотской песни «С песней на борту - дети» участники соревновались в нескольких номинациях. По результатам работы жюри призовые места распределились следующим образом.

Номинация «Исполнитель»: Диплом III степени - Елецкая Елизавета (народный коллектив самодеятельной песни «Бухта надежд», г. Североморск), Диплом II степени - Каминский Артём (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск), Лауреат - Вера Кучина (КСП «Возрождение», г. Полярные зори).

Номинация «Ансамбль»: Диплом III степени - ансамбль «Зелёная карета» (Мурманский академический лицей, г. Мурманск), Диплом II степени – ансамбль «Новая звезда», Лауреат – ансамбль «Роза ветров» (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск), Специальный приз за артистичность - ансамбль «Реут» (объединение авторской песни «Реут», г. Оленегорск).

Номинация «Лучший дебют»: Олонцева Дарья (народный коллектив самодеятельной песни «Бухта надежд», г. Североморск) и Короткова Ева (КСП «Роза ветров», г. Мончегорск).

Фестиваль «Маленький фонарщик» поддерживает подрастающее поколение, популяризирует активные формы самовыражения в творчестве, привлекает широкую аудиторию и зрителей. В этом году к проведению детско-юношеского фестиваля авторской песни присоединилось Мурманское региональное отделение Общероссийского Движения поддержки флота.