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Мурманская область. Арктика04.10.17 07:35

Областной драматический театр подарит маленьким мурманчанам спектакль «Ищи ветра в поле»

6 октября артисты Мурманского областного драматического театра подарят ребятам Мурманского центра социальной помощи семье и детям  благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле».

Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский, Валерий Журавлев, а также артисты – Владимир Вагайцев, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Алексей  Кинк, Владимир Равданович, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Ксения Ширина и Андрей Шпеко.

 

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