Областной драматический театр приглашает мурманчан на концерт кабаре-дуэта «Новые русские бабки»

13 сентября на сцене Мурманского областного драматического театра состоятся гастроли кабаре-дуэта «Новые русские бабки» (г.Москва).

Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» – комический эстрадный дуэт актёров Игоря Касилова (Клавдия Ивановна Цветочек) и Сергея Чванова (Матрёна Ивановна Нигматуллина). После окончания института они создали комедийный дуэт и предстали перед публикой в необычном образе двух задорных старушек. «Новые русские бабки» полюбились публики за свой простой, но очень тонкий и понятный всем юмор.

Матрёна и Цветочек собираются представить публике свою новую программу Ю.М.О.Р. Концерт составлен полностью из новых номеров, музыкальных пародий, импровизаций, а также интерактива со зрителем. Молодые старушки приготовили для всех множество приятных сюрпризов.