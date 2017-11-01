Мурманская область. Арктика01.11.17 09:59
Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области
3 ноября артисты Мурманского областного драматического театра подарят зрителям п. Кильдинстрой спектакль «Бременские музыканты». Юные северяне увидят сказку по мотивам братьев Гримм о бродячих бременских музыкантах и их необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях.
Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженный артист России Валерий Журавлев; артисты Наталья Боброва, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Мария Лобова, Андрей Шпеко, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 163 человека
-
Последние комментарии
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 43 серия (12+)12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуРубль начинает день ростом-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами