Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на концерт «Приходите в гости к нам»

11 ноября ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают мурманчан на концерт «Приходите в гости к нам», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Участники коллективов исполнят русские народные песни и авторские произведения: знаменитый «Русский Тимоня» из репертуара Марии Мордасовой, «Подари мне платок» из репертуара Людмилы Зыкиной, «Колокольчик», «Ягода», «Маков цвет» и много других весёлых и лиричных композиций.