Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на праздник детства

1 июня, в Международный день защиты детей и первый день летних каникул, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. приглашает юных северян на праздник «Всех главней на свете дети!».

В 11.15 на игровых площадках ребята исполнят любимые мелодии из мультфильмов, встретятся с обитателями юннатского кружка – различными птицами, рыбами, черепахами и попугаями Тимошей и Габриэлем, отгадают кадры из известных мультипликационных фильмов, найдут решения сложным головоломкам и ребусам, а также продемонстрируют спортивные навыки. Участники цирка «Комплимент» обучат детей цирковым фокусам и балансировке на катушках, а в Мастерской веселого настроения школьники вырежут из бумаги цветы и украсят ими игровые площадки.

В 12.00 в фестивальном зале областного дворца гостей праздника ждет развлекательная программа с песнями, танцами, играми и выступлениями творческих коллективов Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Юных мурманчан с Международным днем защиты детей поздравит Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Семенович Коган.