Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных мурманчан на новогоднее театрализованное представление

2, 3, 4 и 5 января творческие коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подарят юным мурманчанам театрализованное представление «Новогодние приключения в Заполярье».

Действие разворачивается на центральной площади Мурманска. Во время открытия праздничной елки на город надвигается снежная буря, которую направила злая ведьма. При помощи своих чар и верных слуг она похищает все краски и огоньки с елки. Миссия спасти Новый год достается Танечке и Ванечке. Главные герои вместе с новыми друзьями знакомятся с традициями и обычаями Заполярья, учатся любить, ценить, беречь и сохранять нашу уникальную северную природу.

В спектакле примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбли бальных танцев «Ювента» и «Ониона», цирк «Комплимент», ансамбль русской народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки».

После театрализованного представления в зрительном зале ребят ждет игровая программа у елки. Малыши вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней елке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ученики 5-7 классов отправятся в необыкновенное воздушное путешествие вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Солнцем и пилотом волшебного авиалайнера «Солнцелёт - 2018», окунутся в новогоднюю сказку и совершат путешествие по городам и поселкам Мурманской области, где познакомятся с традициями и обычаями северного народа.