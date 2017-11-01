Областной Дворец культуры и народного творчества приглашает мурманчан на праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

3 ноября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

В концерте примут участие коллективы областного Дворца: ансамбли танца «Сполохи» и «Радость», ансамбль народной песни «Горенка» и хор украинской песни «Джерела», ансамбль эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, а также ловозерский танцевальный коллектив «Дивертисмент» и творческие коллективы школ города Мурманска.