Областной Дворец культуры им С.М. Кирова приглашает мурманчан на смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала»

10 февраля в Мурманске пройдёт областной смотр-конкурс хоров и клубов ветеранов войны и труда «Оглянись на жизнь сначала». Конкурс «Оглянись на жизнь сначала» способствует воспитанию у юношества и молодёжи уважения к старшему поколению, к героической истории своего Отечества, популяризирует песенно-музыкальное творчество хоров, ансамблей ветеранов труда Мурманской области.

В нём примут участие хоры ветеранов труда и клубы ветеранов Великой Отечественной войны из городов Апатиты, Кандалакша, Кировск, Кола, Мончегорск, Мурманск, Полярный, Оленегорск, Полярные Зори, Ковдор и поселка Ревда. Всего в оргкомитет поступило 15 заявок.

Участники исполнят 3 разнохарактерных произведения: произведение a'cappella, обработка русской народной песни и произведение на стихи российских авторов и стран СНГ (Содружество Независимых Государств).

Всем участникам смотра - конкурса вручаются дипломы за участие. По результатам работы жюри победителям вручается диплом Лауреата и памятный сувенир, дипломы 1, 2, 3 степени.

Обладатель диплома Лауреата получает право участвовать в мероприятиях Международного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Нам года - не беда».