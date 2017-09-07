Областной Дворец культуры объявляет о старте областной молодежной акции «Живи ярко!»

9 сентября в Оленегорске в сквере «Надежда» в рамках празднования Дня города будет дан старт областной молодежной акции «Живи ярко!». В этот раз мероприятие пройдет под девизом «Молодежь – энергия будущего!».

Гостей праздника ждёт развлекательная программа с различными конкурсами, играми и розыгрышами. Все желающие смогут увидеть выступления лучших творческих коллективов и показательные выступления спортсменов Мурманской области, проявить эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край», принять участие в танцевальном мастер-классе и флеш-мобе «Круче всех».

Молодёжная акция «Живи ярко!», организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, в Мурманской области проводится уже третий год. С 2015 года творческий десант побывал в поселках Корзуново, Зверосовхоз, Междуречье, Тулома, Териберка, Кильдинстрой, Титан, Верхнетуломский, Ура-Губа и Зареченск.

Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечение в творческую среду и создание условий для их самовыражения.

Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества.