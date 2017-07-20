Областной Дворец культуры подготовил развлекательную программу к закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей

21 июля в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова к закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей состоится игровая развлекательная программа «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница».

Ребята вместе со сказочными персонажами отправятся в увлекательное путешествие по разным странам, узнают о морях и океанах, поговорят о правилах поведения на природе, а также отгадают загадки и потанцуют.

В 11.00 программа пройдет для ребят из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 27, в 12.00 – для ребят из гимназии № 8.

22 июля в 11.00 гостями областного Дворца станут ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 26.