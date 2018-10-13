Областной фестиваль «Музыкальные фантазии» открывается в Мончегорске

13 октября на базе Мончегорского городского Центра культуры состоится областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

С 14.00 до 15.00 пройдет фестивальная программа духовых оркестров «Танцплощадка». В 15.00 начнется фестивальная программа вокально-инструментальных ансамблей «Музыкальный ринг», а в 16.30 свои программы представят эстрадно-духовых и джазовых инструментальных коллективов «Jazz-кафе».

Все участники областного фестиваля духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии» награждаются дипломами.

Мероприятие направлено на популяризацию и развитие духовой и эстрадной инструментальной музыки, вовлечение подрастающего поколения в джазовые и эстрадно-духовые коллективы, создание условий для профессионального общения и партнерских творческих отношений в совместных проектах.