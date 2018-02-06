Областной художественный музей приглашает мурманчан на открытие выставки «Духовные вехи России»

FynjyT И, правда, какая-то подозрительная возня. Удивительно, что наш Северный флот уцепился за 100-летие РККА. День Северного флота ВМФ отмечается 1 июня в честь создания Северного флота в 1933 году, которы Комментарий к новости: Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА

Василий П. Что-то уж больно серьёзно готовятся отметить 100-летие Красной армии! Не Путина ли ждут на Северном флоте? Комментарий к новости: Адмирал Николай Евменов, командующий СФ, провёл строевой смотр участников парада, посвящённого 100-летию РККА