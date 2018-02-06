Областной художественный музей приглашает мурманчан на открытие выставки «Духовные вехи России»
7 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытие выставки «Духовные вехи России». Мурманчане и гости города смогут посмотреть постеры работ художника Павла Рыженко.
Павел Викторович Рыженко (1970-2014) - российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации.
Своё творчество Павел Рыженко посвятил России. На выставке гости музея увидят 25 постеров, отражающих основные исторические сражения русских войск: «Калка», «Невская битва. Вечер великого дня», «Победа Пересвета», «Стоход. Последний бой Преображенского полка», «Великокняжеский меч», «Госпиталь. Георгиевские кресты», «Гренадер», триптих «Покаяние» и другие работы.
Выставка организована при непосредственном содействии Духовно-просветительского центра Североморской епархии.
Посетить выставку можно до 4 марта.