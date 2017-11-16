Областной художественный музей приглашает мурманчан на торжественное открытие областной выставки «Никольская ярмарка»

18 ноября в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие областной выставки-ярмарки народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

На выставке-ярмарке будут представлены авторские и традиционные текстильные куклы, изделия из природных материалов, флористические композиции, а также работы, выполненные в различных техниках: холодный и горячий батик, лоскутное шитье, валяние из шерсти, кружевоплетение, вязание, вышивка и другие. У посетителей будет возможность приобрести уникальные новогодние подарки, сувениры и игрушки.

В мероприятии примут участие клубы и народные самодеятельные коллективы, студии и мастера декоративно-прикладного искусства Мурманской области.

«Никольская ярмарка» проводится с целью сохранения и возрождения народных традиций в области декоративно-прикладного искусства, а также пропаганды уникального культурного достояния.

Выставка-ярмарка будет работать 2 дня – 18 и 19 ноября.