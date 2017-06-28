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Мурманская область. Арктика28.06.17 08:09

Областной художественный музей приглашает мурманчан на торжественное открытие выставки «Живопись и графика Арви Хуттунена»

30 июня в 17.00 в выставочном центре Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Арви Хуттунена.

Экспозиция, в которую войдут около 40 работ из фондов Мурманского областного художественного музея, посвящена 95-летию художника.

Арви Иванович Хуттунен – живописец, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный художник РФ, один из старейших мурманских художников, одно из наиболее громких имён в живописи Кольского Заполярья.

Арви Хуттунен принял участие более чем в 100 выставках в России и за границей. Каждая его персональная выставка – яркое событие в культурной жизни региона. В его живописных работах отражена экзотическая красота Крайнего Севера. Пейзажи Арви Ивановича отличаются необычными цветовыми решениями и лаконичностью композиции. На его полотнах сопки, льды, небо Крайнего Севера и Арктики переливаются яркими красками, приобретая фантастический вид. Есть у художника также сюрреалистические и мифологические работы, в которых он обращается к своим корням, к легендам.

Также Арви Хуттунен выполнил проекты реконструкции Клуба моряков и Интерклуба в Мурманске, им были оформлены мурманские ресторан «Дары моря» и магазин «Полярные Зори», кировские Дом техники и Дворец бракосочетаний, ловозерское кафе «Чум» и другие.

Выставка будет работать до 3 сентября.

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