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Мурманская область. Арктика04.12.17 09:36

Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставки «На праздник к нам пришла…» и «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи»

6 декабря в Мурманском областном художественном музее начнут работу выставки «На праздник к нам пришла…» и «Открытое письмо» из цикла «Простые вещи». На выставке «На праздник к нам пришла…» будет представлено около 15 декоративных новогодних елок из частных коллекций. Выставка будет работать до 14 января 2018 года.

Выставка «Открытое письмо» будет посвящена истории новогодних открыток. Традиция  дарить друг другу открытки появилась в Англии. В 1794 году английский художник Добсон нарисовал первую рождественскую открытку и вручил ее получателю лично в руки. Первая поздравительная открытка была отправлена по почте в 1843 году Генри Коул. Именно с этого момента и началось активное распространение новогодней открытки. Из Англии традиция быстро перешла и распространилась в России. На дореволюционных рождественских открытках чаще всего изображали русскую зимнюю природу, дома, занесенные снегом. По одной из версий создателем первой новогодней открытки в России в 1901 году был Николай Каразин. Другие историки предполагают, что право считаться отцом такой открытки принадлежит библиотекарю Петербургской академии художеств Федору Беренштаму.

В экспозиции будут представлены почтовые открытки конца ХХ века и начала XI века из собрания музея, объединённые тематикой новогодних праздников.

Выставка будет работать до 24 декабря.

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