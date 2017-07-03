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Мурманская область. Арктика03.07.17 11:05

Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку, посвященную 100-летию Валентина Ивановича Чудзина

5 июля в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Живопись В.И. Чудзина из собрания музея», посвященная 100-летию со дня рождения художника.

В экспозиции будут представлены живописные полотна автора разных лет из фондового собрания музея: пейзажи, натюрморты и портреты современников.

Валентин Иванович Чудзин – живописец, театральных художник, заслуженный художник РСФСР. Долгие годы Валентин Иванович проработал главным художником областного драматического театра, оформил свыше 70 спектаклей. Автор был участником областных, региональных, республиканских, всесоюзных выставок. Работы Валентина Чудзина хранятся в Мурманском областном художественном музее и в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 3 сентября.

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