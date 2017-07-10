Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку, посвященную 155-летию со дня рождения Густава Климта

12 июля в Мурманском областном художественном музее начнёт работу мини-выставка, посвящённая 155-летию со дня рождения Густава Климта.

Густав Климт - известнейший австрийский живописец, один из самых ярких представителей стиля «модерн», лидер Венского авангарда рубежа 19-20 веков. Художник написал большое количество портретов, в основном женских, а также мифологические и аллегорические композиции, пейзажи в стиле «модерн», подчиняя плоскостные изображения изощрённому орнаментальному ритму, дробному узору из мелких цветовых пятен. Стиль Климта легко узнать благодаря обилию золота и декоративных элементов.

В экспозиции будет представлено 4 репродукции известных шедевров художника. Выставка будет работать до 13 августа.