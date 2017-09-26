Мурманская область. Арктика26.09.17 08:50
Областной художественный музей приглашает мурманчан на выставку живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского
28 сентября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского, члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета.
Алексей Попов-Правокумский находит вдохновение в природе, стремится передать настроение и мироощущение в своих картинах, напомнить зрителю о простых и радостных впечатлениях. Художника привлекает красота жизни в пространстве, организованном разумно и гармонично, а также состояние тишины и умиротворённости.
В экспозиции будет представлено около 30 произведений художника в жанрах пейзажа и натюрморта.
Выставка будет работать до 29 октября.
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