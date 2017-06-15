Мурманская область. Арктика15.06.17 14:08
Областной художественный музей приглашает на выставку «Человек в своей тарелке»
16 июня в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».
На выставке будут представлены блюда и тарелки из частных коллекций.
Родословная тарелки как столовой посуды гораздо короче, нежели чашки или ложки. К примеру, в VIII веке в Европе аристократы ели суп из специальных углублений в деревянном столе, а в XIII клали пищу на круглые куски хлеба. Появление первой тарелки датируется серединой XIV столетия.
В повседневной жизни мы привыкли довольствоваться двумя тарелками: глубокой для первого и мелкой для второго. Эта тенденция пришла к нам из Америки, там она появилась после Второй мировой войны.
Выставка будет работать до 10 сентября.
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