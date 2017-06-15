Областной художественный музей приглашает на выставку «Человек в своей тарелке»

16 июня в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».

На выставке будут представлены блюда и тарелки из частных коллекций.

Родословная тарелки как столовой посуды гораздо короче, нежели чашки или ложки. К примеру, в VIII веке в Европе аристократы ели суп из специальных углублений в деревянном столе, а в XIII клали пищу на круглые куски хлеба. Появление первой тарелки датируется серединой XIV столетия.

В повседневной жизни мы привыкли довольствоваться двумя тарелками: глубокой для первого и мелкой для второго. Эта тенденция пришла к нам из Америки, там она появилась после Второй мировой войны.

Выставка будет работать до 10 сентября.