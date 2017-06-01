Областной художественный музей приглашает на выставку графики Татьяны Ковригиной

2 июня в 15.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки графики Татьяны Ковригиной, посвящённой юбилею художника. В экспозиции будет представлено 10 работ из фондового собрания музея.

Татьяна Ковригина работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики. По мнению Т.Ковригиной, основная задача художника – приблизиться к максимальной искренности, и она придерживается простой и ясной формы выражения, используя разнообразие техник.

Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года. Окончила Московский текстильный институт, училась у Федора Антонова, Василия Почиталова, Владимира Шугаева. Член Союза художников России, член Международного художественного фонда. Живет и работает в Москве.

Выставка будет работать до 27 августа.