Мурманская область. Арктика06.06.17 08:30
Областной художественный музей приглашает на выставку «История государства Российского»
7 июня в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка детского творчества «История государства Российского». В экспозиции представлены работы учащихся Детской школы искусств г. Апатиты, сюжеты которых посвящены эпохам правления Рюриковичей и Романовых.
Работа над каждым творением требовала от юных авторов серьёзной подготовки – точного знания событий и реалий изображаемого времени. В этой непростой работе юным художникам помогали книги по истории государства Российского и, конечно, их преподаватели: Елена Бушманова, Евгения Смирнова и Анна Кощенко.
Выставка будет работать до 9 июля, вход свободный.
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