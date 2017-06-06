Областной художественный музей приглашает на выставку «История государства Российского»

7 июня в Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка детского творчества «История государства Российского». В экспозиции представлены работы учащихся Детской школы искусств г. Апатиты, сюжеты которых посвящены эпохам правления Рюриковичей и Романовых.

Работа над каждым творением требовала от юных авторов серьёзной подготовки – точного знания событий и реалий изображаемого времени. В этой непростой работе юным художникам помогали книги по истории государства Российского и, конечно, их преподаватели: Елена Бушманова, Евгения Смирнова и Анна Кощенко.

Выставка будет работать до 9 июля, вход свободный.