Мурманская область. Арктика13.10.17 09:37
Областной художественный музей приглашает юных мурманчан и их родителей на занятие «Семейные встречи»
15 октября в 13.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится мероприятие «Семейные встречи».
Детей и их родителей ждет познавательная интерактивная экскурсия по выставке «Красный. Живопись и народное декоративно-прикладное искусство из собрания Государственного Русского музея». Участники мероприятия узнают, как иконописцы добывали природные пигменты для красок, подберут ткань для крестьянского костюма, вслед за художником Ильёй Машковым составят композицию натюрморта и познакомятся с героиней картины Бориса Кустодиева «Купчиха с зеркалом». На мастер-классе «Северная берегиня» каждый сможет изготовить текстильную куклу-оберег.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 424 человека
-
Последние комментарии
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Татьяна
11.10.17 08:34
Замечательный был педагог,очень жаль ,только со словами благодарности вспоминаю этого учителя. Cветлая ему память.
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа11:30Новости. Информационная программа.12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 30 серия (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами