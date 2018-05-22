Областной художественный музей проводит выставку-конкурс «Друзья человека»

23 мая в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу фотовыставка «Друзья человека». «Друзья человека» – выставка, объединяющая как детей, так и взрослых любовью к «братьям нашим меньшим». Посетители музея увидят уникальные моменты из жизни животных и трогательные кадры, которые удалось запечатлеть участникам конкурса.

Для того чтобы стать участником фотовыставки необходимо было в указанные на официальном сайте музея сроки принести художественные фотографии любого жанра, на которой изображен семейный любимец.

Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

Выставка будет работать до 24 июня.