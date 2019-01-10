Областной кинофестиваль «Заповедный формат» очаровал северян красотами России

В Кандалакше прошёл областной открытый кинофестиваль «Заповедный формат». Его организатором выступило Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, а главным партнером – Кандалакшский государственный природный заповедник. Четвертый фестиваль документальных фильмов «Заповедный формат» открыл министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Руусалеп.

Три дня фестиваля предоставили возможность жителям и гостям города окунуться в мир заповедной природы, увидеть необычайную красоту и хрупкость, незнакомые грани природы России, познакомиться с людьми, которые в разное время сохраняли для нас природные богатства. Вниманию зрителей были представлены фильмы «Суровые и хрупкие Хибины», «Сохатый исполин», «Заповедная Россия. Баргузинский заповедник», «Медведи Камчатки. Начало жизни», «Остров Варлама», «Мадам гага». Зрители смогли совершить увлекательное путешествие по особо охраняемым землям Кольского полуострова, узнать о первом российском заповеднике, познакомиться с уникальными обитателями северных широт, перенестись в мир дикой природы Камчатки.

Особый интерес участников фестиваля вызвала встреча с сотрудниками Кандалакшского заповедника – одним из старейших работников заповедника, доктором биологических наук, заслуженным экологом России Виталием Бианки и старшим научным сотрудником заповедника Еленой Шутовой.

По сложившейся доброй традиции в городском культурном центре «Нива» на протяжении трех дней для самых маленьких участников проходили мастер-классы «Эко-стиль», «Птицы Заполярья», «Веселые мордашки», где каждый ребенок мог изготовить поделки из природного материала. Здесь же проходили розыгрыши сувениров от Кандалакшского государственного природного заповедника для участников кинофестиваля.

Полюбоваться удивительными пейзажами самых красивых и труднодоступных уголков нашей страны от Калининграда до Камчатки, встретиться лицом к лицу с обитателями животного мира можно было на фотовыставке «Первозданная Россия», развернувшейся по инициативе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» при поддержке Мурманского морского торгового порта и Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.