Областной конкурс молодёжного творчества «Круче всех!» состоится в «Кировке»

7 декабря в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс молодёжного творчества «Круче всех!». Конкурс проводится впервые, в нём примут участие творческие молодёжные команды не только из учреждений культуры, но и из образовательных организаций Мурманской области.

Формат проведения представляет собой площадку для творческого поиска и самовыражения молодёжи, поиска единомышленников и неформального общения.

Тема встречи: «Вся наша жизнь – игра!» и посвящена она Году театра в России. Каждой команде необходимо подготовить свое выступление в соответствии с заданной темой.

В конкурсной борьбе командам нужно подготовить визитную карточку «Поколение Z» или, проще говоря, рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях, мечтах и планах на будущее в оригинальной форме. Вторым испытанием станет интеллектуальная игра «Где логика?» – это конкурс, не требующий предварительной подготовки. В финале состязаний конкурсантов ждет творческий конкурс «Песня, оживи!», где они покажут свои навыки в исполнении и театрализации выбранной песни.