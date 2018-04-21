21 апреля в 15:00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, Зрительный зал) пройдет областной конкурс среди девочек «Очаровашка - 2018».



В мероприятии примут участие девочки в возрасте от 6 до 8 лет из городов Мурманск, Кола, Оленегорск, Кандалакша, Полярные Зори, поселков Тулома и Ревда. В этом году тема конкурса - «Приключения Незнайки и его новых друзей», посвященная 110-летию со дня рождения писателя Николая Носова.



Юным участницам необходимо представить визитные карточки «Давайте познакомимся», которые помогут конкурсанткам рассказать о себе и своих увлечениях. Во время творческого конкурса «Незнайка ищет таланты» девочки раскроют свои вокальные, хореографические и театральные способности. Этап «Добро пожаловать в цветочный город!» позволит продемонстрировать наряды, изготовленные из подручных материалов.