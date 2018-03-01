3 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

В соревновании примут участие девушки в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году тема конкурса – «Времен связующая нить». Участницы подготовят домашнее задание, которое состоит из трех этапов. Конкурсантки представят визитные карточки «Свет мой, зеркальце…», во время которых расскажут о себе и своих увлечениях. Этап «На все руки мастерица» позволит девушкам продемонстрировать костюм или атрибуты костюма Царицы. Удивить членов жюри своими творческими способностями участницы смогут во время конкурса «Если б я была».

Все девушки будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом лауреата конкурса.