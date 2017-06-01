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Мурманская область. Арктика01.06.17 08:43

Областной краеведческий музей открывает для всех двери

3 июня в Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Музей располагает 15 стационарными экспозициями, в которых рассказывается о природе края, его истории с древнейших времен, об истории и развитии Мурманского края в довоенный период и Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в послевоенный период, об экономике области до 1985 года.

Жители Заполярья смогут увидеть предметы, которые расскажут не только об истории музея, но и о коллекциях, которые бережно хранятся в его фондовом собрании на протяжении 90-летней истории существования.

В этот день у посетителей будет возможность познакомиться с временными выставками музея: фотовыставкой «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье» из фондового собрания Варангер Музея (Норвегия), мини-выставкой «Пионерии – 95 лет!»  из цикла «Сделано в СССР», интерактивной выставкой «Телевизионная Кухня», посвящённой 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21, выставками «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из фондового собрания Музея современной истории России (Москва) и другими.

В День открытых дверей вход на постоянные и временные выставки Мурманского областного краеведческого музея бесплатный для всех категорий посетителей. 3 июня музей будет работать с 11 до 18 часов.

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