Областной краеведческий музей открывает в Оленегорске выставку «Афганистан – незаживающая рана»

1 февраля в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» города Оленегорска начнёт работу выставка Мурманского областного краеведческого музея «Афганистан – незаживающая рана». На выставке посетители смогут познакомиться с историей войны в Афганистане 1979-1989 годов. Представленные материалы, фотографии 1980-х годов расскажут посетителям о повседневной жизни советских военнослужащих, проходивших службу в Афганистане.

Фотоматериалы были представлены председателем Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Валерием Лозованом, автором книги памяти о ветеранах боевых действий, писателем Юрием Гутяном, заместителем председателя организации «Союз ветеранов Афганистана» ЗАТО Александровск Григорием Бурбицким.

Выставка работает до 27 февраля.